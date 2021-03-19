Гонконг, Китай, , 06:27 — REGNUM Разработанная в Германии вакцина компании BioNTech в целом эффективна против «британской» и «бразильской» разновидности коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 19 марта пишет газета South China Morning Post со ссылкой на гонконгских экспертов.

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По словам профессора Лау Юйлун из правительственного департамента здравоохранения, которого цитирует издание, выводы об эффективности вакцины были сделаны как на основе наблюдений, так и лабораторных исследований.

Немецкий препарат не столь действен против южноафриканского штамма, как для двух других, хотя «он всё еще эффективен», отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкая компания BioNTech вместе с американским партнёром Pfizer нарастят производственные мощности для выпуска в 2022 году до трёх млрд доз вакцины от коронавируса.

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