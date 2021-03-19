Кито, , 06:27 — REGNUM У прибывающих в Эквадор вакцинированных от COVID-19 путешественников власти страны перестанут требовать отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом министерство туризма республики 18 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Путешественники, у которых имеется сертификат, подтверждающий получение необходимого количества доз вакцины против COVID-19, смогут прибывать в страну без предоставления отрицательного результата ПЦР-теста», — говорится в документе ведомства.

При этом отмечается, что для не привитых правила въезда в Эквадор будут ужесточены — срок действия действительного для предъявления теста сокращается с десяти дней, как это было ранее, до трёх.

Как сообщало ИА REGNUM, более 68 тысяч жителей Эквадора привились против коронавирусной инфекции в рамках нулевого этапа вакцинации. В настоящее время в стране начался первый этап, в ходе которого иммунизации подвергнутся два миллиона человек из приоритетных групп.

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