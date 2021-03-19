Новоуральск, Свердловская область, , 06:24 — REGNUM Житель Новоуральска Свердловской области отдан под суд за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в марте 2019 года он разместил в социальной сети под одним из постов три комментария. Комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза установила, что они содержат признаки публичного оправдания террористического акта.

Фигурант вину признал. Теперь дело рассмотрит Центральный окружной военный суд. Гражданину грозит до семи лет колонии.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что противоправные действия этого гражданина выявили и задокументировали сотрудники полиции центра противодействия экстремизму. Собранные материалы были переданы в Следственный комитет, который довёл дело до суда.