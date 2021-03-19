Санкт-Петербург, , 06:21 — REGNUM Налоговый орган обратился с банкротным иском к частной швейной фабрике. Иск арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Претензии Федеральной налоговой службы к ООО «Швейная фабрика «Красный треугольник» поступили в суд 18 марта 2021 года. Сумма задолженности в деле «о признании должника банкротом» пока не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, фабрика создана в октябре 2017 года для производства одежды из кожи. Владелец и директор — Олег Коновалов. На 2020 год численность работников предприятия была около десяти человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Коновалов также с 2018 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Кемеровской области. Основной вид деятельности — производство прочей верхней одежды.