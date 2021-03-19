Нью-Йорк, США, , 06:18 — REGNUM Власти США могут отменить некоторые ограничения на въезд из Мексики, Канады, Великобритании, Бразилии в мае текущего года, сообщил 18 марта телеканал СNBC со ссылкой на осведомлённые источники.

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Ограничения вводились в связи с распространением коронавируса в 2020 году. По информации источников, смягчение станет возможным в связи с массовой вакцинацией населения против COVID-19.

Ранее Соединённые Штаты продлили до 21 апреля действие ограничений на пересечение сухопутных границ с Мексикой и Канадой. Кроме того, в январе президент США Джо Байден сохранил введённые ранее ограничения на въезд из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также ЮАР.

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