Стокгольм, , 06:14 — REGNUM Разработчик игры Townscaper планирует выпустить версию для портативной консоли Switch и мобильных платформ. Об этом 19 марта сообщает портал Kotaku.

Издательская компания Raw Fury выложила в сеть анонсирующий трейлер и объявила, что на смартфонах и Switch Townscaper появится летом 2021 года. Она напомнила, что сейчас игру в формате раннего доступа могут приобрести пользователи ПК (Steam) и Mac.

Разработкой Townscaper занимается шведский геймдизайнер Оскар Сталберг, он позиционирует её как экспериментальную игру в жанре градостроительного симулятора с элементами дизайна. Геймерам предлагается создавать небольшую деревню на острове. Релиз игры в Steam в формате раннего доступа состоялся 30 июня 2020 года.

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