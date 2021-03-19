Манила, , 06:10 — REGNUM Филиппинский регулятор одобрил применения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для экстренного использования, сообщает агентство Reuters.

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«Известные и потенциальные преимущества вакцины «Спутник V» перевешивают известные и потенциальные риски упомянутого препарата», — заявил глава филиппинского управления по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов Роландо Энрике Доминго.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта власти Филиппин решили временно закрыть въезд в страну из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Запрет будет действовать в период с 20 марта по 19 апреля. При этом дипломатам, официальным лицам иностранных государств и филиппинским работникам въезд на территорию Филиппин будет по-прежнему разрешен.

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