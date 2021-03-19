Москва, , 06:04 — REGNUM В лечебно-диагностическом центре Минобороны России в Москве вакциной от COVID-19 «Спутник V» привились более 180 иностранных военных атташе из 34 стран мира. Об этом 18 марта сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что к вакцинации были допущены только те дипломаты, которые не имели медицинских противопоказаний и ранее не болели COVID-19. Их состояние после прививки будут отслеживать специалисты лечебно-диагностического центра Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, мексиканские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, начали проходить вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

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