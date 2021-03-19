Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Следующая демонстрационная версия Resident Evil Village будет создана на основе финальной версии игры. Об этом 19 марта сообщает портал Screen Rant.

Отмечается, что информацию подтвердила сама Capcom. В компании отметили, что в основу будущей демонстрации ляжет часть реальной игры, в отличие от демоверсии Maiden, которая показывала лишь графику и визуальные эффекты.

Стало также известно, что в честь празднования 25-летия серии Capcom планирует провести мероприятия, которые будут посвящены как франшизе в целом, так и восьмой части Resident Evil.

Напомним, релиз Resident Evil Village состоится 7 мая 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что 21 марта 2021 года PlayStation проведёт трансляцию, которая будет посвящена играм Resident Evil Village и Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

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