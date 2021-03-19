19 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 08:42 — REGNUM Ровно месяц прошёл с конкурса на должность генерального директора ФКП «Росгосцирк», проведенного Минкультуры РФ, и уже есть недовольные его результатами. Общественной организацией в адрес генпрокурора России было отправлено письмо с требованием аннулировать итоги конкурса, победителем в котором стал Сергей Беляков. Претензий к последнему несколько, в том числе заявлялось о наличии у него бизнеса, что противоречит нормам закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». ИА REGNUM попыталось выяснить, насколько претензии творческого объединения цирковых коллективов обоснованы.

Российская государственная цирковая компания Ruscircus.ru

Конкурс на кресло директора

За 13 лет у федеральной организации сменился почти десяток руководителей. Кадровая чехарда продолжалась и год назад. В декабре 2020 года после ухода Владимира Шемякина врио директора стал Сергей Беляков. Позднее Беляков принял участие в конкурсе и в феврале 2021 года был выбран его победителем.

Всего на конкурс было подано 15 заявок, но до защиты допустили только 12. Среди кандидатов числился бывший замминистра культуры Максим Ксензов и бывший же директор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев, занимавший пост в 2014—2016 годы.

О победителе кадрового конкурса известно, что он родился в Донецкой области в декабре 1973 года. Работал в Читинской областной филармонии, возглавлял Нижнетагильский государственный цирк, Ижевский зоопарк, «Государственный цирк Удмуртии». В «Росгосцирк» Беляков пришёл в 2016 году, заняв должность замгендиректора, и позднее по совместительству он возглавил Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке. В 2018 году Беляков был и. о. гендиректора «Росгосцирка», в 2019-м — советником руководителя.

Забайкальская краевая филармония. г.Чита

Претензии и письмо в Генпрокуратуру

В середине марта 2021 года стало известно, что общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обратилась в Генпрокуратуру с заявлением, в котором просила аннулировать итоги кадрового конкурса. К Белякову претензии предъявлялись сразу по нескольким направлениям, в том числе отмечалось, что у него на момент занятия должности были коммерческие компании, что противоречит нормам закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Минкультуры РФ, как организатор конкурса, а также сам победитель с претензиями не согласны.

Министерство Культуры РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

Об активах Белякова и не только

Пока общественность спорит и пишет письма, Сергей Беляков занял ещё одну должность. С 5 марта 2021 года он является директором АНО «Центр содействия развитию цирков «Цирковой манеж», которая была создана в тот же период. В качестве основного вида деятельности указано «строительство жилых и нежилых зданий». Данные учредителя в едином реестре не фигурируют. В то же время в выписке ЕГРЮЛ в качестве контактного e-mail указана почта начальника отдела по защите и управлению авторскими и смежными правами «Росгосцирка» Виктории Тарасовой.

Что касается бизнеса, то 18 марта 2021 года Беляков вышел из состава владельцев ООО «Страна дельфиния» (Самарская область). После этого 85% доли в компании числятся как собственная доля. Общество было учреждено в апреле 1998 года и «прописано» в самарском Чкаловске. Директором фирмы с июня 2019 года является Алексей Антимонов (собственник обанкротившейся самарской микрокредитной организации «Удачный час» и владелец ООО «Дельфиния» в Севастополе).

Владельцы оставшейся доли в «Стране Дельфиния» — ООО «Биологическая станция» и Олег Зубков — владелец ялтинского зоопарка «Сказка», более известный как фигурант скандала, связанного с парком «Тайган».

Сафари-парк «Тайган». Крым (сс) Елена Биркина

То, что Беляков действительно ранее имел долю в фирме, подтверждается материалами судебного дела, слушавшегося в арбитраже в 2017—2018 годы. Тогда ООО «Биологическая станция» через арбитражный суд потребовала перевода на себя прав и обязанностей Сергея Григорьевича Белякова «как приобретателя 85% долей уставного капитала ООО «Страна Дельфиния». Сделки купли-продажи состоялись в 2016—2017 годы. Судья требование «Биологической станции» отклонил.

Скандалы между совладельцами на этом не закончились. В апреле 2019 года с ООО «Страна Дельфиния» в пользу ООО «Биологическая станция» было взыскано 32 520 552,17 рубля, а этот долг уже послужил основанием для наложения ареста на имущество компании. Изначально истец заявлял иск «об истребовании из незаконного владения ООО «Страна Дельфиния» восьми животных, движимого имущества и взыскании доходов, которые оно должно было получить за время незаконного владения и использования имуществом истца с 18.05.2017 по 11.12.2017 в размере 35 926 183,42 рубля». Судебные разбирательства длились несколько лет.

Тем временем 30 марта 2021 года арбитраж Севастополя рассмотрит иск государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города», которое требует от «Страны Дельфинии» оплатить более 591 тыс. рублей пени по договору аренды, а также освободить ряд зданий. В списке — как бассейны, так и некоторые нежилые здания. В 2016 году ГУП уже пытался обратиться со схожим иском, но его оставили без рассмотрения.

Возвращаясь к новому директору ФКП «Росгосцирк». В марте 2021 года Сергей Беляков вышел также и из состава собственников ООО «Цирк морских животных» (Москва), созданного в марте 2015 года. Владельцем этой фирмы с 18 марта 2021 года является Сергей Кузнецов, который, помимо этого, владеет нижегородской фирмой «Мир дельфинов» и московским ООО «Культурно-просветительская компания «Водный мир». Директор с сентября 2016 года — Анна Глазырина (собственник ООО «Планета АРТ», которое работает в сфере исполнительских искусств).

Известно, что «Цирк морских животных» на сегодня пытается оспорить некое решение Росприроднадзора, которое было вынесено 10 декабря 2020 года. Слушания по этому делу назначены на 25 марта 2021 года. Помимо этого, ещё в мае 2019 года компания была привлечена к административной ответственности администрацией Октябрьского района Ижевска, так как было обнаружено, что на земельном участке, где стоит шатер «Дельфинарий», производится сброс жидких отходов на прилегающую территорию. Владельцем шатра было ООО «Цирк морских животных».

Ещё одна фирма, ряды собственников которой 18 марта 2021 года покинул Беляков — севастопольское ООО «Океанариум Аквамарин». Она была учреждена в марте 1993 года. На сегодня 50% доли числится собственной долей общества, а оставшаяся часть принадлежит директору — Андрею Смирнову.

Сергей Беляков также был единственным владельцем ростовского ООО «Производственно-конструкторская фирма «Аргус», которое работало в топографическо-геодезической сфере с декабря 2011 года, а 11 февраля 2021 года было ликвидировано.