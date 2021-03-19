Сараево, , 05:59 — REGNUM Практическое сближение Боснии и Герцеговины и Североатлантического альянса (НАТО) вызовет реакцию России, говорится в заявлении российского посольства в балканской стране.

«Наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг. Ведь ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО», — объяснили российские дипломаты.

Там добавили, что расширение военного блока только ослабляет региональную безопасность, создавая противоречия вместо новой системы коллективной безопасности на континенте.

Напомним, Босния и Герцеговина стремиться стать членом НАТО с 2010 года. Комментарий от российского посольства поступил на следующий день после создания в Боснии и Герцеговине комиссии по сотрудничеству с НАТО и многочисленных публикаций на эту тему.

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