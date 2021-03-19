Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Арнольд Шварценеггер поблагодарил поклонников, которые выбрали его в конкурсе на звание лучшего лидера в случае вторжения на Землю инопланетян. Об этом 19 марта сообщает портал Screen Rant.

Соответствующий опрос был проведён в Великобритании. После того, как результаты опроса были опубликованы, голливудская звезда разместила в Twitter пост с благодарственными словами.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — написал Шварценеггер.

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1372598097654648832

В опросе приняли участие около 2 тыс. совершеннолетних жителей Великобритании. Стоит отметить, что второе место в рейтинге досталось Уиллу Смиту, который исполнил главную роль в популярном фильме «День независимости» про вторжение пришельцев. В топ-5 лидеров также вошли британский телеведущий Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.

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