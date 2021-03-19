Москва, , 05:54 — REGNUM В пятницу, 19 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

В ночь на 20 марта в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −6… −4 °C.

Ветер северный 2−7 м/с, ночью северный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −2… +3 °C днём и −9… −4 °C ночью.

В субботу, 20 марта, днём в столице ожидается −1… +1 °C. По области −3… +2 °C. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C. Преимущественно без осадков, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные погода в столице России и Московской области будет определяться антициклоном.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик рассказала, какая погода ждет жителей Москвы в ближайшие выходные