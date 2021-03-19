Москва, , 05:37 — REGNUM Объём просроченной задолженности за тепловую энергию в России с января по февраль 2021 года вырос на 12% и составил почти 238 млрд рублей. Об этом 19 марта сообщили в ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

Вместе с ростом задолженности растут и темпы её увеличения. Так, в январе 2019 года показатель составлял 8,6%, в 2020-м — 9,2%. Основными категориями должников в ассоциации назвали управляющие компании, граждан и бизнес.

Ранее эксперты спрогнозировали на 2021 год рост объём задолженности граждан России за жилищно-коммунальные услуги в полтора раза. Ключевым фактором роста показателя может стать лишения права поставщиков ЖКУ подавать иски в суд на должников.

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