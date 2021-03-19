Лос-Анджелес, США, , 05:36 — REGNUM Режиссёр Адам Вингард хочет, чтобы Джон Траволта и Николас Кейдж снялись во второй части боевика «Без лица». Об этом 19 марта сообщает портал Comicbook.

Во время очередного интервью кинематографист сказал, что сейчас он и его коллега Саймон Баррет пишут сценарий, в котором будут присутствовать оба персонажа. Вингард отметил, что пока вопрос об участии Траволты и Кейджа в проекте не решён и всё будет зависеть от того, понравится ли актёрам идея.

При этом режиссёр подчеркнул, что рассматривает будущий фильм именно как продолжение оригинальной картины и отверг предположения о том, что в сиквеле «Без лица» могут появиться два новых персонажа.

Напомним, премьера фильма «Без лица» состоялась в июне 1997 года. Джон Травола и Николас Кейдж сыграли в этом фильме агента ФБР Шона Арчера и террориста Кастора Троя. В начале картины персонажам путём хирургической производят обмен лиц, чтобы Арчер мог выполнить важное задание.

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