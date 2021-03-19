Петропавловск-Камчатский, , 05:33 — REGNUM Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в доме по улице Солнечной вечером 18 марта. К моменту прибытия спасателей на место происшествия огнем была охвачена площадь в шесть квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 17 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Огонь повредил лишь личные вещи на площади пять квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта произошел пожар в жилом доме в Елизовском районе Камчатки. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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