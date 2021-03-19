Москва, , 05:38 — REGNUM В Москве и Московской области вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V» прошли более 50% военнослужащих соединений и воинских частей танкового объединения Западного военного округа (ЗВО). Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

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«Уже сейчас свыше пяти тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО вакцинированы первым и вторым компонентом «Спутник V», а также более 2,5 тыс. военнослужащих, задействованных при подготовке к военному параду в Москве», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Все военнослужащие до вакцинации прошли обязательное тестирование на наличие антител и медицинское обследование. После прививки, которая проводилась только при добровольном письменном согласии вакцинируемых, они полчаса находился под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России почти 390 тысяч военнослужащих получили первую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V».

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