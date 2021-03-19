Якутск, , 06:59 — REGNUM В Арктической зоне Якутии объём геологоразведочных работ планируют увеличить в десять раз, сказал глава республики Айсен Николаев, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В Якутске состоялось совещание с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым по вопросам комплексного освоения арктических территорий Якутии и Красноярского края.

Участники обсудили комплексное развития Арктической зоны двух регионов, наметили перспективы развития минерально-сырьевой базы и рассмотрели возможности освоения новых месторождений, на которых сосредоточены запасы стратегически важных для страны полезных ископаемых.

«Арктическая зона Якутии и Красноярского края — это огромная территория, которая на сегодня, к сожалению, очень мало исследована. Основная часть геологических исследований проводилась ещё в советское время. Но в последние годы благодаря решениям президента страны Владимира Путина начинается серьёзная работа в этом направлении», — сказал Айсен Николаев.

По словам главы Якутии, в ближайшие годы объём геологоразведочных работ в Арктике Якутии должен быть увеличен в десять раз — он поручил подготовить перечень соответствующих предложений с привлечением федеральных ведомств. В этой работе также примет участие Росгеология, с которой в 2019 году подписано соглашение о сотрудничестве.

Александр Сергеев отметил большой потенциал республики и заявил о готовности РАН участвовать в комплексном освоении Арктической зоны.

Среди основных задач Николаев также назвал план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, который подразумевает большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Куратором проекта выступает госкорпорация «Росатом».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии вводится временный запрет на выдачу лицензий на разработку золотых, серебряных и медных месторождений, а также на проведение геологопоисковых и геологоразведочных работ.