Тирана, 20 марта, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Тиране к 30-летию дипломатических отношений между США и Албанией была установлена инсталляция «Enough is enough!», являющаяся цитатой заявления, сделанного президентом США Джорджем Бушем в ходе визита в Тирану в 2007 году.

White House Джордж Буш во время визита в Албанию. 2007

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, цитата была закреплена над рекой Ланой (узенькой горной речкой, протекающей по бетонному руслу в центре Тираны). Высота букв составила 1,8 метра, ширина инсталляции — 17,5 метров. Автор инсталляции, Альбан Муя, регулярно поднимает в своих работах политические темы, поэтому инсталляция стала логичным продолжением его творческого дискурса.

В ходе визита в Тирану в 2007 году американский президент заявил «Пришло время как можно скорее сказать «Довольно уже! (…), Косово независимо!».

Данную фразу восприняли как призыв США к международному сообществу, а также как подтверждение связей между Албанией и Косово.