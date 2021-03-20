Приштина, , 15:16 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт 18 марта поочередно провел встречи с главой Демократической партии Косово (ПДК) Энвером Ходжаем и Альянса за будущее Косово (ААК) Рамушем Харадинаем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи посол призвал партийных лидеров поставить интересы граждан выше партийных интересов, то есть поддержать кандидатуру Вьосы Османи на пост президента Косово, чтобы обеспечить скорейшее появление в крае легитичных институтов власти.

Напомним, лидеры обеих партий заявили о своем намерении бойкотировать сеанс парламента, на котором будет происходить избрание президента Косово. Пост президента намерена занять Вьоса Османи. Для этого ей понадобится набрать 2/3 голосов в парламенте (80/120), однако на данный момент она располагает лишь 64 голосами. Оставшиеся голоса разделены между партиями нацменьшинств, ААК, ПДК и бывшей партией Османи Демократической лигой Косово.

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