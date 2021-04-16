Приштина, , 06:51 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу призвала представителей гражданского общества, выступивших против концепции и законопроекта о конфискации незаконно нажитого имущества, присоединиться к рабочим группам в рамках министерства юстиции, занятых проработкой данного вопроса.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова политика:

Альбулена Хаджиу Мы будем сотрудничать со всеми, у кого благие цели. Краденые деньги и имущество должны быть конфискованы. Они принадлежат гражданам, а не индивидам, которые считают, что никогда не будут наказаны за причастность к коррупции.

14 апреля правительство Косово приняло концепцию законопроекта о конфискации незаконно нажитого имущества, предусматривающую возможность конфискации такого имущества даже в отсутствие обвинительного акта — обязанность доказывать законность нажитого будет ложиться на обвиняемых.

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