Приштина, 16 апреля 2021, 06:51 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу призвала представителей гражданского общества, выступивших против концепции и законопроекта о конфискации незаконно нажитого имущества, присоединиться к рабочим группам в рамках министерства юстиции, занятых проработкой данного вопроса.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова политика:
14 апреля правительство Косово приняло концепцию законопроекта о конфискации незаконно нажитого имущества, предусматривающую возможность конфискации такого имущества даже в отсутствие обвинительного акта — обязанность доказывать законность нажитого будет ложиться на обвиняемых.
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