Приштина, Сербия, 16 апреля, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу призвала представителей гражданского общества, выступивших против концепции и законопроекта о конфискации незаконно нажитого имущества, присоединиться к рабочим группам в рамках министерства юстиции, занятых проработкой данного вопроса.

Md.rks-gov.net Альбулена Хаджиу

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова политика:

Альбулена Хаджиу Мы будем сотрудничать со всеми, у кого благие цели. Краденые деньги и имущество должны быть конфискованы. Они принадлежат гражданам, а не индивидам, которые считают, что никогда не будут наказаны за причастность к коррупции.

14 апреля правительство Косово приняло концепцию законопроекта о конфискации незаконно нажитого имущества, предусматривающую возможность конфискации такого имущества даже в отсутствие обвинительного акта — обязанность доказывать законность нажитого будет ложиться на обвиняемых.