Приштина, , 08:48 — REGNUM Клиническая университетская госпитальная служба Косово 18 марта отправила в министерство здравоохранения Косово список врачей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19 в Албании. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Управляющий системой предоставления госпитально-клинического обслуживания Вальбон Красничи заявил журналистам, что приоритет при составлении списков отдавался врачам и медицинским сестрам, работающим в отделениях с пациентами, больными COVID-19.

Напомним, 12 марта премьер-министр Албании Эди Рама пригласил косовских медиков пройти вакцинацию от COVID-19 в албанском городе Кукес, однако осуществление этого замысла оказалось сопряжено с преодолением множества бюрократических препон.

Так, двое косовских медиков, приехавших в Албанию на вакцинацию, не смогли получить вакцину из-за того, что их имена не были предоставлены албанскому минздраву косовским. Из-за ограниченного объема поставок вакцин в Албанию темпы вакцинации крайне низки и каждая доза вакцины на счету.

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