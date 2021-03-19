Приштина, , 09:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Косово усугубилась. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi, заявил 18 марта управляющий системой предоставления госпитально-клинического обслуживания Косово Вальбон Красничи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Красничи отметил рост числа запросов на госпитализацию. В настоящее время 780 пациентов находятся в больничных учреждениях, а 36 пациентов — в отделении интенсивной терапии. Более 500 пациентов проходят оксигенотерапию.

Красничи сообщил, о принятии мер с целью обеспечить увеличение числа койко-мест, выделенных под лечение пациентов с COVID-19.

По официальным данным на 18 марта, всего в Косово выявлены 79 793 случая заражения коронавирусом. 66 321 пациент уже здоров. 1731 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 736 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи из Косово пройдут вакцинацию от COVID-19 в Албании