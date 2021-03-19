Анадырь, , 06:57 — REGNUM На Чукотке зарегистрирован новый туроператор — ООО «Агентство путешествий Чукотка» будет специализироваться на комбинированных турах по региону. Это будут этно и фототуры, семейные и экологические маршруты, а также рыбалка и трекинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«Чукотка ассоциируется у многих жителей нашей страны, конечно, с её народами, культурой и традициями коренных народов. Многие едут к нам в фототуры за кадрами уникальной природы на стыке Евразии и Америки. Наша задача — дать людям такую возможность. В то же время в развитии туризма на Чукотке, мы не должны забывать о самих жителях округа. Семейные туры, трекинговые маршруты, рыбалка и другие активности могут прекрасно работать вблизи населённых пунктов. Это отдых для жителей и возможность работы для туроператоров», — сказал губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва представит собственные проекты на международной туристической выставке MITT.