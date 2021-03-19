София, , 05:08 — REGNUM В столице Болгарии Софии арестовали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах 19 марта сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По информации телекомпании, подозреваемых в ходе спецоперации задержали сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС).

Отмечается, что к настоящему времени факт ареста ещё не подтвердили официальные структуры Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, клайпедский окружной суд приступает к процессу над двумя гражданами Литвы, обвиняемыми в шпионаже. Генпрокуратура Литвы уверена, что координатор «Бессмертного полка» Алексей Грейчус и региональный политик Миндаугас Туникайтис собирали ценную информацию для России.

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