Приштина, , 07:57 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт 18 марта провел встречу с главой Демократической партии Косово Альбином Курти и его командой в рамках серии дискуссий о совместных приоритетах Косово и США.

На своей странице в социальной сети Twitter дипломат подчеркнул, что он привержен помощи будущему правительству.

Филип Коснетт Мы остаемся привержены помощи будущему правительству, чтобы оно добилось успехов и получило место равного партнера США в Европе и в международном сообществе.

По словам Коснетта, встреча 18 марта была посвящена обсуждению инвестиций в сферу энергетики и диверсификации источников энергии.

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