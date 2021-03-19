Приштина, , 07:54 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Демократической партии Косово после ареста Кадри Весели по обвинению в преступлениях против человечности Энвер Ходжай 18 марта заявил, что его партия не станет поддерживать кандидатуру участвовавшей на выборах в составе «Движение за самоопределение» и.о. президента Косово Вьосы Османи на пост президента Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик также подчеркнул, что депутаты от его партии даже не будут присутствовать в зале заседания в ходе голосования.

Ранее политик заявлял, что его партия не станет «людским ресурсом» и будет находиться в оппозиции.

Напомним, уже 22 марта состоится учреждающее заседание парламента Косово, на котором будет избран спикер парламента. Затем парламенту предстоит 61 голосом из 120 утвердить правительство — кандидату от набравшей 50,28% голосов на выборах партии «Движение за самоопределение» Альбину Курти уже удалось заверить получение 64 голосов.

После парламент должен избрать президента Косово голосами 80 депутатов. Для этого Османи понадобится поддержка депутатов от оппозиционных партий — Демократической лиги Косово, Демократической партии Косово, Альянса за будущее Косово или политической организации косовских сербов «Сербский список». Если кандидату в президенты не удастся добиться избрания, в Косово снова пройдут выборы.

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