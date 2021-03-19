Сеул, , 04:59 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 463 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 441 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении трех дней подряд в стране выявляют более 400 инфицированных ежесуточно. До этого фиксировалось кратковременное снижение заболеваемости, которое, вероятно, связано с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 97 757. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1690 человек.