Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Компания Facebook разрабатывает версию социальной сети Instagram для детей. Об этом 19 марта сообщает портал BuzzFeed.

Изданию удалось заполучить внутреннюю переписку компании, в которой вице-президент Instagram Вишал Шах заявил, что работа с молодёжью становится для Instagram главным приоритетом. Он добавил, что новый вариант соцсети будет ориентирован на детей в возрасте до 13 лет и будет более «безопасным».

Когда журналисты обратились к Facebook за комментарием, представители компании подтвердили информацию и отметили, что родители детей получат возможность управлять детской версией Instagram.

Напомним, 16 марта 2021 года руководство Instagram завило, что будет работать над повышением уровня безопасности молодых пользователей социального сервиса. Согласно текущей политике Instagram дети в возрасте до 13 лет не могут пользоваться соцсетью.