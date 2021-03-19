Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Белый дом пока не подтверждает формат встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, предварительно намеченной на 9 апреля в Вашингтоне. Об этом пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки заявила на прошедшем 18 марта регулярном брифинге для журналистов.

«Знаю, чтобы были сообщения о будущей встрече. И президент, разумеется, с нетерпением ждёт встречи с премьер-министром Японии», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече двух лидеров.

«Не считаю, что здесь было дано окончательное подтверждение относительно того, как будет выглядеть эта встреча и каким будет формат», — добавила она.

Ранее переговоры с Сугой провели в Токио госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин. В ходе визита в Японию они также встретились в формате «два плюс два» со своими японскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден назначили предварительную дату первой личной встречи в Вашингтоне. Она может состояться в Вашингтоне 9 апреля.

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