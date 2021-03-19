Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим в результате нападения на массажные салоны в штате Джорджия. Об этом американский президент заявил на своей странице в Twitter.

«Я приказал приспустить флаг Соединенных Штатов в Белом доме и во всех общественных местах, на военных базах и портах, а также на всех кораблях», — заявил он.

Байден также назвал нападения антиамериканскими и угрожающими общественной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Джорджия произошли три нападения на массажные салоны. В результате стрельбы погибли восемь человек, из них шестеро — выходцы из стран Азии. Подозреваемым в убийствах является 21-летний Роберт Аарон Лонг, он уже арестован и ему предъявлены обвинения.

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