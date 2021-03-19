Магадан, , 06:55 — REGNUM В Магадане готовятся к проведению первого фестиваля подледной ловли «Клёвая Колыма». Он состоится 20 марта в бухте Гертнера, в районе зоны отдыха Горняк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Губернатор Сергей Носов сказал, что рыболовный фестиваль должен встать в один ряд со «Старательским фартом», повышая туристическую привлекательность Колымы.

«В России туристический потенциал Магаданской области оценивается очень высоко. Фестивалем мы планируем заниматься серьезно — тематика для нас традиционная, рыбалка всегда была важна колымчанам. Все знают насколько ценится в стране качество нашей рыбы и морепродуктов. Я надеюсь, что первый фестиваль «Клёвая Колыма» в дальнейшем станет популярным событием у жителей и гостей», — сказал глава региона.

Чтобы сохранить максимальный соревновательный дух, рыбакам будет запрещено использовать моторизированные ледобуры, только ручные. В месте лова толщина льда около одного метра. Чтобы сделать лунку ловкому рыбаку потребуется не более трех минут. Для обогрева участников будет выставлена палатка МЧС, также будут работать волонтеры и медики.

В турнире будет шесть номинаций. В каждом предусмотрены подарки победителям и рыбакам, занявшим вторые и третьи места.

Побороться за зимние палатки, спальники и рыбацкие кресла можно в номинациях: «Лучший рыболов корюшки», «Лучшая рыбачка», «Самая крупная корюшка», «Навага — тоже рыба», «Самая крупная навага» и «Гран-при».

Главным призом в номинации «Гран-при» будет мотобуксировщик, производства Балтмоторс, стоимостью в 190 тыс. рублей.

Также для колымчан будут работать гастрономическая, сувенирная и фото зоны, различные интерактивы. Гости праздника угостятся ухой, выпечкой и чаем.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий использование лесных участков для коммерческого рыболовства.