Лос-Анджелес, США, , 04:37 — REGNUM Пользователи известных рейтинговых сайтов поставили «Лиге справедливости» Зака Снайдера гораздо лучшие оценки, чем фильму Джосса Уидона, вышедшему на экраны в 2017 году. Об этом 19 марта сообщает портал Screen Rant.

На момент написания этой новости картина Снайдера получила 77% от критиков (обзор опубликовал уже 171 эксперт) и 97% от зрителей на портале Rotten Tomatoes. При этом издание отметило, что если рассчитать среднюю оценку по десятибалльной шкале, то в действительности новая «Лига справедливости» получила 6,8 баллов.

Напомним, премьера «Лига справедливости» Джосса Уидона состоялась в кинотеатрах 16 ноября 2017 года. Тогда критики дали кинокомиксу 40% на Rotten Tomatoes, таким образом, согласно принятой на портале классификации, он был признан «гнилым». Премьера четырёхчасовой версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера состоялась 18 марта на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max.

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