Магадан, , 04:34 — REGNUM Жители Магаданской области 18 марта вместе со всей страной отметили седьмую годовщину присоединения Крыма к России. Праздничные мероприятия шли с 16 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Главным событием «Крымской весны» стало торжество 18 марта в областной библиотеке им. Пушкина.

«Мы видим, какие изменения произошли в Крыму. Жители Магаданской области планируют туда поездки летом. В этом году подавляющее количество мест, 1400 из 1500, для наших детей именно на Черноморское побережье в Крыму. Я очень рад, что с губернатором Крыма Сергеем Валерьевичем Аксёновым у нас складываются очень хорошие дружеские и рабочие взаимоотношения», — сказал губернатор Сергей Носов на празднике «Крымская весна».

Программу открыл молодежный челлендж «Крым наш!». После челленджа читали стихотворения крымских авторов, а Сергей Носов цитировал «Не будите русского медведя!» Константина Фролова.

Также прошли творческие мастер-классы по живописи и изготовлению праздничной открытки, просмотр фильмов производства Ялтинской киностудии, дегустация крымской пахлавы, выставки литературы о Крымском полуострове.

Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт, который добавил ярких красок и праздничное настроение.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым — особенное место России, сакральное место, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин, выступая в «Лужниках».