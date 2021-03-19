Москва, , 04:30 — REGNUM Небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может наблюдаться в весенние месяцы в России. Об этом 19 марта заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

По ее словам, это связано с сезонным изменением погоды. Инфекционист отметила, что увеличение случаев заболеваемости может колебаться в размере от одной до нескольких тысяч.

«Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», — сказала Пшеничная, слова которой приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что в случае соблюдения санитарных мер и ускорения темпов вакцинации к концу весны, скорее всего, удастся добиться спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, как добавила специалист, весной эпидемиологическая ситуация может и не измениться.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 марта руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний уровень заражений коронавирусом в России все еще находится на высоком уровне. В связи с этим говорить об отмене в РФ режима обязательного ношения масок пока рано.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова: говорить об отмене масочного режима пока рано