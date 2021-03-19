Мехико, , 04:45 — REGNUM Мексиканские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, начали проходить вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом пресс-служба Олимпийского комитета Мексики (ОКМ) 18 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«ОКМ приветствует выполнение просьбы, направленной президентом комитета Карлосом Падильей президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, которая сегодня реализовалась в использовании вакцины «Спутник V» против COVID-19 для прививки спортсменов, направляющихся на Олимпийские игры Токио-2020», — говорится в тексте.

Численность мексиканской сборной, которая в июле отправиться на Олимпиаду в Токио, составит примерно 500 человек, включая около 150 спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап вакцинации населения Мексики российской вакциной «Спутник V» начнётся 17 марта.

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