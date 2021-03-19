Магадан, , 04:13 — REGNUM В Магаданской области в 2021 году количество молодых семей, которые получат выплаты на покупку жилья, увеличится в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор Сергей Носов поручил выделить на реализацию программы более 40 млн рублей из областного бюджета.

Программа обеспечения жильём молодых семей на Колыме реализуется с 2005 года. За это время более 1000 семей уже смогли улучшить свои жилищные условия.

Стать участником программы может молодая семья (возраст членов которой не превышает 36 лет), необеспеченная жильем и имеющая доход для покрытия разницы между размером социальной выплаты и стоимостью квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах реализации дальневосточной мечты — «три д» заявила депутат Государственной думы Оксана Бондарь в ходе рабочей встречи членов комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.