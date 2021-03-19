Москва, , 04:09 — REGNUM Ряд изменений в правилах сдачи экзамена на водительские права вступят в силу в России с 1 апреля. Об этом 18 марта сообщило на своем сайте Госавтоинспекции РФ.

С этой даты отменяется отдельная сдача «площадки» для категорий B (легковые автомобили), C (грузовые автомобили) и D (автобусы). При этом желающие получить права на вождение мотоцикла (категория A) должны будут по-прежнему сдавать эту часть экзамена отдельно.

Также изменится перечень нарушений и ошибок, за которые предусмотрено начисление штрафных баллов. За каждое из них экзаменуемый может получить от одного до трех баллов. Для получения прав необходимо набрать не более пяти штрафных баллов.

Для грубых ошибок, из-за которых экзамен считается проваленным, создали отдельный блок. В него добавили езду без пристегнутого ремня безопасности и использование телефона за рулем. Кроме того, согласно новым правилам, в автомобиле во время сдачи экзамена теперь могут присутствовать наблюдатели. Ими могут быть представители общественных организаций, сотрудники автошкол, а также другие кандидаты в водители, которые отмечены в очереди на экзамен.

Как сообщило ИА REGNUM, 2 декабря МВД России представило проект нового административного регламента по проведению экзаменов на водительские права, в котором перечислены шесть причин недопуска к экзамену.

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