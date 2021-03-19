Пекин, , 04:03 — REGNUM Китай начнет национальную кампанию по популяризации чтения в 2021 году, говорится в официальном циркуляре, выпущенном властями страны, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Поскольку в этом году отмечается столетие Коммунистической партии Китая (КПК), кампания должна быть сосредоточена прежде всего на этой теме, а также должна способствовать популяризации чтения ключевых публикаций по истории КПК, страны, реформ открытости, а также на социалистическом развитии среди широкой общественности, говорится в циркуляре, выпущенном главным управлением по связям с общественностью ЦК КПК.

Документ призывает власти пойти навстречу общинам, увеличить поставки качественных материалов для чтения и отремонтировать читальные залы в общественных местах. Кроме того, настоятельно рекомендуется предпринять усилия по улучшению доступа к услугам чтения ключевых групп населения, включая сельских трудящихся-мигрантов и их детей, а также инвалидов.

Местным властям рекомендуется найти свои собственные пути содействия программам популяризации чтения, которые носят местные отличительные черты. Поощряются также технологии цифрового чтения.