Мехико, , 04:02 — REGNUM Не менее 13 полицейских погибли при нападении бандитов в центральной части Мексики, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что вооруженные люди напали на колонну силовиков в штате Мехико. В результате нападения погибли 13 полицейских. Сколько бандитов были убиты в перестрелке — не сообщается.

«Это нападение является атакой на мексиканское государство. Мы ответим всеми силами закона», — заявил глава министерства безопасности штата Родриго Мартинез-Селиз.

Отмечается, что к поискам нападавших уже привлекли национальную гвардию и вооруженные силы.