Бразилиа, , 04:45 — REGNUM Заявление о своей отставке подал глава крупнейшего бразильского банка Banco do Brasil Андрэ Брандау. Об этом 18 марта сообщается на сайте финансового учреждения.

«Banco do Brasil сообщает, что Андрэ Гильерме Брандау сегодня подал на имя президента Бразилии Жаира Болсонару, министра экономики Паулу Гедеса и председателя Совета управления Banco do Brasil Элиу Лимы Магаляйса заявление об отставке с поста президента BB», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Брандау руководил Banco do Brasil c сентября 2020 года. До него банк возглавлял 74-летний Рубем Новаес, ушедший в отставку в связи с «необходимостью обновления».

Напомним, Banco do Brasil является одним из пяти крупнейших банков Бразилии и половина его акций принадлежит государству. Летом правительство Бразилии объявило о планах приватизировать учреждение.

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