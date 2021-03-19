Биробиджан, , 03:56 — REGNUM Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское — Тунцзян обещают достроить к 1 августа 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Находясь в рабочей поездке в Еврейской АО полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил объект совместно с главой региона Ростиславом Гольдштейном.

Протяженность моста составляет 2209 метров. На российскую сторону приходится 309 метров. По мосту проходят два пути — колея российского и китайского стандартов. По нему планируется экспорт в Китай железной руды, угля, минеральных удобрений, лесной продукции и других товаров. На первоначальном этапе пропускная способность составит 5,2 млн тонн в год. Затем, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот вырастет до 20 млн тонн в год.

Проект стоимостью девять млрд рублей реализуется Российским фондом прямых инвестиций через Российско — китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании — 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ. ДВ (18,75%). Мост уже готов на 91%.

«Строители обещали запустить мост в эксплуатацию 1 августа. Будем контролировать выполнение сроков. Очень сложный объект. Его пришлось пересматривать в связи с углублением дна русла реки с нашей стороны. Препятствий было много. Важно, чтобы этот проект дошёл до конца и был реализован», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 11 марта в Москве принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В повестке в числе прочих был вопрос о проекте строительства моста через реку Лена в Якутии.