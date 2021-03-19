Москва, 19 марта 2021, 03:51 — REGNUM Многомиллиардный тендер, в рамках которого «Федеральная пассажирская компания», подконтрольная «РЖД», планировала выбрать ремонтного подрядчика, не состоялся. На участие в нём не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.
В карточке открытого конкурса отмечается, что он признан несостоявшимся — «на участие в закупке не подано ни одной заявки».
Напомним, начальная цена лота превышала 14,409 млрд рублей. За эту сумму победитель должен был отремонтировать, осуществить обслуживание оборудования вагонов. В техзадании только на диагностику планировалось отправить около 1,8 тыс. наименований оборудования.
Для справки: 26 марта 2021 года ФПК планирует подвести итоги другого крупного тендера — на капитальный ремонт фасада административно-производственного здания комбината питания на ст. Самара. Начальная цена лота — более 16,2 млн рублей.