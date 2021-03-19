Анкара, , 03:36 — REGNUM Политика президента России Владимира Путина, фактически уничтожившая гегемонию США, стала причиной скандального высказывания главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего российского лидера «убийцей». Об этом 18 марта написала турецкая газета Sabah.

Журналисты считают, что Путин подавил глобальную гегемонию, которой удалось добиться США по итогам холодной войны. Журналисты выразили мнение, что так президент РФ отомстил за распад СССР, крах которого он назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

В издании также полагают, что перед Россией у США осталось только одно преимущество — «демократия и права человека». При этом, как отмечают в газете, заявление американского президента объясняется тем, что он оказался в тяжелой ситуации из-за действий российского лидера.

По мнению журналистов, допустивший это высказывание Байден имел в виду, что Путин «убил» все его мечты. Авторы публикации подчеркивают, что поведение главы Белого дома нарушает все существующие дипломатические нормы.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 марта Владимир Путин заявил, что США придется считаться с Россией. Кроме того, президент РФ пожелал Джо Байдену здоровья

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