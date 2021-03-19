Москва, , 03:32 — REGNUM После наблюдения в отношении нефтегазовой компании «Руспетро» ввели конкурсное производство, признав её банкротом. Арбитраж Москвы установил для данной процедуры срок в полгода. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Подведя итоги наблюдения, временный управляющий в своём отчете заявил, что восстановление платежеспособности компании невозможно. В итоге кредиторы приняли решение о банкротстве, а суд его утвердил. Процедура продлится до 3 сентября 2021 года. Конкурсным управляющим АО «Руспетро» выбран Евгений Жуйков — член ассоциации арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица».

Напомним, банкротное производство в отношении фирмы инициировал банк «Траст», подконтрольный Центробанку России. Его претензии были основаны на договоре поручительства по кредитным долгам компании «Инга». При этом последняя в рамках дела о банкротстве «Руспетро» пыталась включить в реестр требований кредиторов свои претензии на 18 696 617 768,12 рубля, но судья заявление отклонил.

Для справки: «Руспетро» работает в сфере добычи нефти и оптовой торговли топливом. Компания была ориентирована на работу в Западной Сибири, а именно в Югре.