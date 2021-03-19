Москва, , 03:41 — REGNUM На прошедшей неделе 41 летательный аппарат иностранных государств (27 самолётов-разведчиков и 142 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 19 марта опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 228 лётных смен на 77 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 400 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 14 тыс. практических мероприятий на 147 полигонах. Было выполнено около двух тысяч занятий по вождению, из них 51% — ночью. Десантниками было выполнено более 10,5 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены БПЛА «Элерон-3».

Как сообщало ИА REGNUM, совместные военные учения PASSEX провела в Чёрном море с кораблями НАТО катерная тактическая группа военно-морских сил (ВМС) Украины.

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