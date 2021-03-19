Южно-Сахалинск, 19 марта, 2021, 03:27 — ИА Регнум. ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ вышло с иском в арбитражный суд Сахалина к администрации Анивского городского округа с требованием признать недействительными договора на предоставление в безвозмездное пользование гражданам земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар». Всего в иске указаны 142 земельных участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Министерство обороны РФ

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Граждане, получившие дальневосточный гектары, привлекались к судебному процессу изначально в качестве третьих лиц, а затем стали соответчиками по делу.

Спор связан с землёй с южной стороны охотской трассы, в районе 3—4 километров. Участки люди получили ещё в 2019 году. Как рассказал ИА Sakh.com один из участников программы, позже на участках появились железные заградительные конструкции военных и таблички о том, что земли принадлежат Минобороны. Обратившись в местную администрацию, люди узнали о том, что ведомство подало в суд и хочет отобрать дальневосточные гектары.

Глава Анивского городского округа Артём Лазарев утверждает, что когда земельные участки оформлялись эта зона была открыта для предоставления, то есть Минобороны не оформило своё право собственности на них.

«Мы всё сделали правильно. А вот военные пропустили сроки и не исполнили свои обязанности», — уверен Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Сахалина продал жильё и машину, потратил все накопления, чтобы построить на дальневосточном гектаре базу отдыха. У него пытались отсудить землю, а сам он стал фигурантом уголовного дела.