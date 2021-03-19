Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Президент США Джо Байден изучает возможность не выводить американские войска из Афганистана до ноября 2021 года, передает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Байден намерен все же вывести войска с афганской территории. Однако в Пентагоне считают, что радикалы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в полном объеме выполняют договоренности. Пока в Белом доме нет окончательного решения по выводу военного контингента из Афганистана.

Отметим, что по договоренностям США должны вывести войска из Афганистана к 1 мая. Однако в Белом доме не исключают продления срока еще на полгода.