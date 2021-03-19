Красноярск, , 03:42 — REGNUM В пятницу, 19 марта, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:00 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 19 на 20 марта ожидается до −7… −5 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В субботу, 20 марта, в Красноярске до +3… +5 °C днём и −2… +1 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В воскресенье, 21 марта, в Красноярске ожидается до +5… +8 °C днём. Ночью — до +1… +3 °C. Облачно, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы западного ветра до 15−18 м/с, метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких микрорайонах Ачинска в Красноярском крае из-за аварии на трубопроводе отключили теплоснабжение.

Читайте также: В Красноярске стартовало первенство мира по фристайлу и сноуборду

Читайте ранее в этом сюжете: Более 35 тыс. человек остались без тепла в Ачинске